Sicilia, maxitamponamento in autostrada Messina-Catania: dieci i feriti

Maxi tamponamento nella tarda mattinata di oggi lungo l’autostrada Messina-Catania, sulla corsia in direzione del capoluogo etneo, nei pressi dello svincolo di San Gregorio. La causa dell’incidente sarebbe da collegare alla forte grandinata che si e’ abbattuta sulla zona e che avrebbe causato il testacoda di un’auto, che ha poi provocato dei tamponamenti a catena.

Una decina le persone rimaste ferite: due piu’ gravi sono stati ricoverati in codice rosso, per politrauma, al Cannizzaro di Catania, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Altri cinque sono stati medicati al pronto soccorso del Policlinico e altri sul posto dell’incidente dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e agenti della polizia stradale. (Foto di repertorio)