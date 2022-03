Sicilia, “infuocata” guerra commerciale: rogo trattori per eliminare concorrenza, 4 arresti

I carabinieri tra Palermo e Villabate hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal gip di Trapani nei confronti di quattro indagati, di eta’ compresa tra i 60 ei 21 anni, per incendio, tentata estorsione e ricettazione. Le indagini abbracciano un arco temporale che va da febbraio e giugno dello scorso anno, dopo l’incendio di tre trattori stradali custoditi nel piazzale di una societa’ di trasporti con sede ad Alcamo nella notte del 10 febbraio 2021.

Secondo gli inquirenti, tre degli arrestati dato fuoco ai mezzi pesanti dopo averli cosparsi di infiammabile quella notte che era stata rubata, dandosi poi alla fuga con una seconda vettura. In base a quanto emerso dagli accertamenti di tipo tecnico, l’azione delittuosa sarebbe stata realizzata d’intesa con un quarto complice, proprietario di una societa’ di trasporti nella provincia di Palermo, che avrebbe cercato di impedire che la ditta alcamese interferisse nell’ affidamento dei trasporti da e per la Sicilia occidentale.

Uno dei tre presunti esecutori materiali dell’incendio e’ indagato anche per evasione, in quanto all’epoca era ai domiciliari a Palermo per altri reati. Le indagini proseguono.