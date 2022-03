Si è svegliato dal coma l’operaio di Solarino, di 47 anni, rimasto gravemente ferito nel corso dei lavori per la demolizione di una palazzina nel paese in provincia di Siracusa.

L’uomo si trova in rianimazione all’ospedale Cannizzaro di Catania, in prognosi riservata, ma in miglioramento.È stato operato nei giorni scorsi per un politrauma, le sue condizioni erano apparse sin da subito molto gravi. Stamattina però l’uomo si è risvegliato.