Sicilia, agricoltore ucciso a Palermo: arrestati la moglie e l’amante (miglior amico della vittima)

‘Amanti diabolici’. La moglie e il miglior amico della vittima sono stati arrestati per l’omicidio dell’agricoltore Carlo Domenico La Duca (nella foto), commesso il 31 gennaio 2019. I carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palermo a carico di Luana Cammalleri, una trentaseienne di Termini Imerese e di Pietro Ferraro, un operaio cinquantasettenne palermitano, coniugato, per omicidio e soppressione del cadavere.

Le indagini, condotte anche attraverso intercettazioni, analisi dei tabulati e delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, avrebbero fatto emergere che i due, da tempo amanti, dopo avere pianificato l’omicidio, avevano attirato la vittima a Palermo nel terreno di proprieta’ del cinquantasettenne, e qui lo hanno ucciso, per poi successivamente condurre la sua auto a circa 12 chilometri di distanza per depistare le indagini, utilizzando, tra l’altro, utenze segrete e negando da sempre qualsiasi coinvolgimento nella vicenda.