San Cataldo. La Giunta rivede le tariffe dei servizi cimiteriali. Ecco i nuovi prezzi

SAN CATALDO. La Giunta comunale guidata dal sindaco Gioacchino Comparato, ha rideterminato le tariffe riguardanti i servizi cimiteriali. Tali servizi sono prevalentemente riconducibili alle attività correlate alla sepoltura dei defunti e, specificatamente, alle operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione.

L’esecuzione di tali servizi è subordinata al pagamento di un corrispettivo stabilito per “tariffa” in relazione al tipo di operazione funeraria richiesta. Le tariffe applicate per l’esecuzione delle prestazioni dei vari servizi cimiteriali nell’ambito dell’area di ampliamento (c.d. “nuovo” cimitero) sono quelle vigenti al momento della stipulata della “Convenzione” con la Società che ha gestito il cimitero e risalente al 22.04.2002, alla quale veniva affidata, oltre che la realizzazione dell’ampliamento, anche la gestione dei vari servizi ivi da espletare, riconoscendone i prefissati compensi.

La Giunta ha ritenuto necessario provvedere ad un aggiornamento delle tariffe cimiteriali da applicare per i servizi svolti nell’ambito dell’intero complesso cimiteriale e che le mutate condizioni di mercato nel settore edile, stante il lungo lasso di tempo intercorso dai succitati atti amministrativi che ne fissavano gli importi, richiede procedere all’aggiornamento delle tariffe cimiteriali attraverso una attenta stima analitica degli interventi edili da eseguire piuttosto che ricorrere ad un poco realistico “aggiornamento” mediante l’ausilio delle percentuali di variazioni dei costi rilevati dall’ISTAT.

Le nuove tariffe per i servizi cimiteriali sono le seguenti:

1 – Tumulazione in loculo €. 213,00

2 – Tumulazione in cappelle private €. 275,00

3 – Tumulazione in loculo in cantera €. 305,00

4 – Tumulazione in loculo in cantera in cappelle private €. 367,00

5 – Estumulazione €. 246,00

6 – Traslazione (estumulazione e tumulazione in altro loculo) €. 377,00

7 – Ricognizione (estumulazione e tumulazione nello stesso loculo) €. 347,00

8 – Inumazione adulti €. 253,00

9 – Inumazione (bambini o arti) €. 203,00

10 – Esumazione €. 266,00

11 – Concessione provvisoria di loculo cimiteriale (per ogni giorno) €. 1,70

E’ stato stabilito che le superiori tariffe verranno applicate indistintamente nell’ambito dell’intero complesso cimiteriale.