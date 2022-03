San Cataldo. Emergenza Ucraina. Maria Concetta Naro (Conadi): “Attenti alle truffe, nessuna mia autorizzazione per raccolta di biancheria o denaro”

SAN CATALDO. In queste ultime ore arriva un messaggio importante da parte della presidente del Conadi Maria Concetta Naro. La presidente, che in questi giorni è sempre stata in prima linea per la raccolta di generi di prima necessità e aiuti a favore della popolazione ucraina duramente provata dalla guerra, ha dichiarato: “Comunico a tutti gli amici, ai quali chiedo di condividere, che sta girando un messaggio vocale, attraverso il quale, a nome della Presidente del CONADI, si chiede di raccogliere roba e denaro per accogliere i profughi i profughi ucraini. Voglio ribadire a gran voce che Maria Concetta Naro, Presidente Provinciale del CONADI, non ha assolutamente autorizzato NESSUNO a raccogliere né biancheria (in quanto prematuro) e tanto meno denaro”.

La presidente del Conadi ha concluso: “Tutti coloro i quali hanno fatto donazioni in denaro lo hanno fatto tramite bonifico bancario sull’Iban di Conadi Italia o direttamente alla Presidente che ha rilasciato regolare ricevuta; prego a tutti di diffondere questo avviso in modo da fermare tentativi di sciacallaggio!”. .