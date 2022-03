Proroga precari del covid, Mancuso (FI): “È il primo passo. Adesso puntiamo dritti alla stabilizzazione”

“Sono mesi che chiedo di non dissipare le risorse umane messe in campo per la lotta contro il covid. Sono felice che l’appello sia stato raccolto prorogando tutti i contratti fino al termine del 2022. È però solo il primo passo di quello che auspico sia l’iter di stabilizzazione per l’intero personale sanitario e amministrativo all‘opera in questi due anni di pandemia. Non depauperiamo delle professionalità già formate e qualificate, specie se il servizio sanitario siciliano lamenta forti lacune in termini di organico. Sarebbe uno spreco”.

Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia all’Ars. On. Michele Mancuso.