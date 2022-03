Parte il tour nelle scuole di “Senza Freni”: uno show di Luca Vullo per raccontare l’ADHD

Il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Luca Vullo sul disturbo ADHD sarà presentato in anteprima nazionale a Mondovì e Cuneo sia per le scuole che per la società civile. Attention deficit hyperactivity desorder che sta per “Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività” sarà questo il tema trattato dal performer, che grazie alla sua lunga esperienza con le scuole e nel sociale, adotterà il suo stile leggero, ma profondo in equilibrio tra intrattenimento e divulgazione scientifica, per sensibilizzare gli spettatori su questo argomento delicato e in grandissima diffusione.

Luca Vullo sarà in Piemonte per un doppio appuntamento a Mondovì Martedì 22 Marzo presso il Cinema Teatro Bertola, dove la mattina sarà dedicata alle scuole e la sera alle 20:45 invece sarà aperto al pubblico. Stesso format verrà replicato a Cuneo Giovedì 24 Marzo presso il teatro Toselli. “Senza Freni” è dunque un “racconto educativo” divertente e interattivo sul tema dell’ADHD per dare un volto alle persone con questo disturbo facendone conoscere al grande pubblico le caratteristiche principali: disattenzione, iperattività, impulsività.

Gli spettacoli, organizzati dall’associazione Famiglie ADHD e dalla rete di Genitori DSA sono inseriti nel progetto “Se non potete arginare le onde imparate il surf”, finanziato dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e pensato per rispondere ai bisogni delle famiglie e dei ragazzi con diagnosi di ADHD e DSA. La collaborazione dell’autore con la Rete Genitori DSA di Cuneo nelle persone di Sophia Livingstone, Nadia Tassone e Barbara Piumatti è nata nel 2019 con il primo spettacolo sui DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) “Io al posto tuo” che continua il suo tour in tutta Italia e si consolida con questo nuovo progetto realizzato insieme all’Associazione Famiglie ADHD Cuneo, che ha come referente e promotrice Cinzia Corradi.

L’artista si dichiara fiero e felice di sposare progetti sociali che, grazie al teatro, vogliono promuovere l’inclusione sociale delle persone che soffrono di questi disturbi e ricordare che “Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi”.

Ingresso gratuito previa registrazione obbligatoria al seguente link: http://bit.ly/35EF3q4 Greenpass rafforzato obbligatorio sopra i 12 anni. Verrà rilasciato un certificato di partecipazione.