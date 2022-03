Italia, dramma della follia: 44enne uccide i due figli di 13 e 7 anni e si toglie la vita, si stava separando dalla moglie

La non accettazione della separazione dalla moglie e’ una delle ipotesi di movente su cui lavorano gli inquirenti per capire cosa ci sia dietro il duplice infanticidio commesso questa notte da Andrea Rossin, 44 anni, che nella sua abitazione di Mesenzana (VARESE) ha aggredito a morte con un oggetto affilato i suoi due figli, di 13 e 7 anni, per poi togliersi la vita.

Nella villetta a schiera, al secondo piano di una nuova e signorile costruzione di mattoni rossi e intonaco giallo, sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Luino e del Nucleo Investigativo di VARESE, coordinati dal pm Giulia Floris. La mamma delle due piccole vittime, trasportata in pronto soccorso a Cittiglio perche’ colta da malore, verra’ ascoltata dagli inquirenti per poter ricostruire le ultime ore di vita dei figli e comprendere se ci fossero eventuali tensioni pregresse tra lei e l’ex marito. E

ntrambe i figli della donna frequentavano la stessa scuola, a poche centinaia di metri dall’abitazione dove hanno trovato la morte.