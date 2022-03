Italia, Covid: nuovo focolaio nel carcere di Rieti,101 detenuti positivi

Un nuovo focolaio Covid e’ scoppiato all’interno del Carcere “Nuovo Complesso” di Rieti. Secondo i recenti dati in possesso della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria – Area Rete Integrata del territorio della Regione Lazio comunicati agli uffici del Garante Regionale per i Detenuti del Lazio e resi noti dall’associazione “Sabina Radicale”, il dato complessivo dei soggetti risultati positivi al Covid-19 all’interno della casa circondariale avrebbe superato le 100 unita’, raggiungendo quota 101 positivi.

In pratica un detenuto su tre rispetto al totale delle persone attualmente in stato detentivo presso il carcere reatino. Per nessuno di loro, al momento, si registrano sintomatologie gravi, anche se la necessita’ di dover isolare i positivi sta creando difficolta’ nell’organizzazione delle attivita’ all’interno del carcere.

Gli attualmente positivi sono posti in quarantena presso il braccio G3 del penitenziario, quello che, il 9 marzo del 2020, fu letteralmente devastato durante la protesta dei detenuti del carcere, causata dal rifiuto dei detenuti delle restrizioni imposte in quel momento. Il bilancio della rappresaglia fu di quattro detenuti morti, numerosi feriti e due milioni di euro di danno alla struttura, che ora e’ stata completamente riqualificata.