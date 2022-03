Italia, 76enne ubriaco si schianta con l’auto e poi “ci prova” con le infermiere del 118

Perde il controllo dell’auto, finisce contro altre vetture parcheggiate a bordo strada e, quando viene soccorso dal personale sanitario, rivolge delle avances, piuttosto spinte, alle infermiere 118. È successo a Moncalieri, protagonista un pensionato di 76 anni.

Gli agenti della polizia municipale, chiamati da alcuni residenti che hanno visto la scena, hanno subito capito come ci fosse qualcosa di strano non appena si sono avvicinati all’uomo per constatarne le sue condizioni di salute: era palesemente alticcio. E, come se non bastasse, sul posto passeggero era presente una bottiglia di grappa, per metà vuota.

Quando è stato caricato in ambulanza, ecco arrivare gli apprezzamenti fuori dalle righe – probabilmente proprio a causa dei fumi dell’alcol – alle infermiere. Alla fine, per lui, inevitabile è arrivato il ritiro della patente.