Incinta resta imbottigliata nel traffico: due agenti di Polizia l’aiutano a partorire

E’ stata veramente una grande emozione per due poliziotti veder nascere e dare il benvenuto ad Alessandro. Un’emozione che i suoi genitori hanno condiviso con Stefano e Jessica, poliziotti delle volanti del commissariato Spinaceto di Roma.

Quando mamma Isabella ha rotto le acque, in macchina e in mezzo al traffico, i due giovani agenti l’hanno aiutata a partorire e poi, a sirene spiegate, l’hanno scortata, con papà Daniele, sino in ospedale.

Una giornata indimenticabile per tutti, che tra qualche anno potranno ricordare grazie alla foto che ha fissato il momento nel quale i poliziotti, assieme ai genitori del neonato, hanno posato per l’immancabile foto ricordo destinato a restare per sempre nel gran libro della vita di questo neonato e degli stessi poliziotti che lo hanno aiutato a nascere.