In Sicilia 6.002 nuovi casi di Covid e 29 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – In leggero calo i casi Covid in Sicilia. Dalla lettura del quotidiano bollettino del Ministero della Salute emerge che il numero dei nuovi contagiati nell’isola è pari a 6.002, in discesa rispetto ai 6.099 di ieri, nonostante il numero superiore di tamponi processati, 35.547, facendo così risalire il tasso di positività al 17,1%. Lieve incremento dei decessi, 29 (+5). I guariti sono 13.388 e gli attualmente positivi registrano un calo di 5.817 unità attestandosi su un numero totale di 227.578. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 880 (-2), sono 62 (+3) i ricoveri in terapia intensiva con 5 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 226.636 persone.

