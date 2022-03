Cina, di fronte a più forte ondata in due anni di Covid

La Cina si trova ad affrontare la più contagiosa ondata di Covid-19 nei due anni di pandemia. Ieri, secondo quanto riporta il South China Morning Post, il numero di nuovi casi è salito a oltre 3.100, dopo che per duegiorni era stato oltre mille. Secondo i dati della Commissione nazionale per la salute, i casi sintomatici sono staliti a 1.807 rispetto ai 476 di venerdì.

Invece quelli asintomatici sono arrivati ​​a 1.315, rispetto ai 1.048 del giorno precedente. Le autorità attribuiscono questa ondata alla variante Omicron, che è notoriamente più espansiva, ma causa sintomi meno gravi rispetto alla versione originaria del coronavirus. Particolarità colpita è la provincia nordorientale di Jilin, al confine con la Corea del Nord, ma c’è anche per una megalopoli come Shanghai.

Lockdown e tamponi di massa sono stati decisi per diverse località del paese, mentre il paese si sta attrezzando per rafforzare ulteriormente la capacità diagnostica. La nuova ondata Covid ha messo in crisi la strategia voluta dalla leadership cinese di puntare allo “Zero Covid “.

Il primo ministro Li Keqiang nei giorni scorsi ha spiegato che questa strategia, che rimane la stella polare della risposta al coronavirus della Cina, verrà modulata in base alle situazioni in maniera da non danneggiare troppo l’economia.