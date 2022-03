Caltanissetta, questore Ricifari: “Racconta la storia del nostro paese”. Presentata “Frammenti di Storia” mostra della Polizia Scientifica

“L’attività della polizia è lo specchio della storia del paese”. Il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari ha presentato stamani, nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella sala Emanuela Loi della questura del capoluogo nisseno, l’iniziativa di prossimità “Frammenti di Storia – l’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della polizia scientifica” che sarà inaugurata lunedì 21 marzo alle ore 17 a Palazzo Moncada.

Il Questore ha sottolineato: “Grazie al sindaco Roberto Gambino ed all’assessore alla cultura Marcella Natale che ci hanno consentito di utilizzare Palazzo Moncada. Invito tutti ed in particolare i giovani a visitare questa mostra che ripercorre la nostra storia e quella della nazione, che si svolge in città proprio nell’anno in cui ricorre il 170esimo della Fondazione della Polizia di Stato. Il valore della polizia scientifica italiana è universalmente riconosciuta nel mondo”.

Non sono mancati riferimenti pungenti all’attualità: “L’attività della polizia scientifica oggi è determinante, basti pensare all’identificazione delle persone. Purtroppo troppe fiction e telefilm ne hanno snaturato il contenuto e ci sono troppi pseudo esperti che infestano, e sottolineo infestano, la televisione ed alcuni programmi, a cui sento dire cose che mi fanno accapponare la pelle”.

Cosa vedranno i nisseni. “La Mostra itinerante è stata realizzata per la prima volta a Roma dal 2017. Da allora, costantemente aggiornata, gira per le città italiane; pannelli, una serie di oggetti e filmati particolari: il personale della polizia scientifica accompagnerà e spiegherà ai visitatori ciò che vedono. Alcune chicche, ma sono davvero tante, i cartellini fotodattiloscopici di un inedito Benito Mussolini, non calvo ma con i capelli e di un giovane antifascista Sandro Pertini”.

Spoiler in anteprima: “Realizzato da Salvatore Falzone (sostituto commissario responsabile dell’ufficio comunicazione della Questura nissena) un libro sulla storia della Polizia a Caltanissetta, con la collaborazione di tanti colleghi, a cui ha … rotto le “scatole”, a me per primo ma ne sono stato ben felice. Vi diremo di più dopo la festa della polizia, che visto il momento avrà un contenuto più sobrio. A Caltanissetta nel corso del 2022, per celebrare la Polizia, in programma diversi momenti culturali e di altro genere”.

La mostra è visitabile Dal 21 al 28 marzo, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30, con ingresso gratuito e nel rispetto delle normative anti Covid.