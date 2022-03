Caltanissetta. La Città piange la scomparsa di Maurizio Parla

CALTANISSETTA. In queste ore la Città piange la scomparsa di Maurizio Parla. Nisseno doc, apprezzato maestro d’arte, era anche un grande appassionato di motori che costituivano una sua grandissima passione che aveva contribuito a renderlo popolare nel mondo delle corse.

Persona affabile e di grande umanità, restaurava anche mobili antichi di gran pregio che, grazie alla sua bravura, riusciva a restituire alla sua originaria bellezza. Fratello di Salvatore Parla, presidente regionale della Federazione Italiana Pesistica, Maurizio era molto conosciuto ed apprezzato in Città.

In tanti in queste ore si sono stretti attorno alla famiglia per la sua scomparsa. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15,30 nella Chiesa di San Pietro.

Alla famiglia le più sentite condoglianze della redazione, del direttore responsabile Marco Benanti e dell’editore Michele Spena.