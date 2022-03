Caltanissetta gioisce: il 9 aprile Via Crucis con le Vare, ecco la comunicazione del Vescovo

CALTANISSETTA – Si riempie di gioia e letizia l’anima dei nisseni nell’apprendere che la Via Crucis, con l’incantevole ed ammaliante cornice delle Vare, si svolgerà “regolarmente” sabato 9 aprile alle ore 20.

La “certezza” è stata determinata dal vescovo Mario Russotto che comunica: “Figlioli carissimi, come ormai avete appreso dalle disposizioni che Vi ho inviato con lettera del 10 marzo u.s. (Prot. n. 20/22 -L22), a partire dalla vigilia della Domenica delle Palme (9 aprile) potranno riprendere le processioni religiose. In osservanza a dette disposizioni, pertanto, per quanto riguarda la Via Crucis cittadina, una per ogni Comune della Diocesi, fissata nel nostro calendario diocesano per Venerdì 1 aprile, DISPONGO che nel pieno rispetto e nella dovuta osservanza delle norme emanate dal Govemo italiano, si svolga Sabato 9 aprile p.v., alle ore 20,00. Pertanto, si anticipa la S. Messa del Sabato in modo da esserci ed esortare tutti i fedeli a partecipare alla Via Crùcis cittadina, senza eccezione alcuna! Con l’auspicio che presto cessi la guerra e tutto possa riprendere nella massima serenità, mi auguro che la pia pratica della Via Crucis sia un’occasione preziosa per pregare insieme per la pace, mentre colgo l’occasione per porgervi il mio affettuoso saluto e benedirvi nel Signore”.

Un ulteriore tassello di anelata normalità che sembra, sempre più consistemente, solidificare la sensazione che la Settimana Santa 2022 potrà, dopo dua anni di ‘astinenza’, svolgersi regolarmente.

Adesso, incrociando le dita, si attende il 31 marzo nella speranza che cessi, senza ulteriori rinvii, lo stato di Emergenza.