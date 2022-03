Belgio, auto contro folla: almeno 6 morti e 10 feriti gravi, due fermati

Auto contro la folla durante una festa per la celebrazione del carnevale a Strepy-Bracquegnies, villaggio nel comune di La Louviere, in Vallonia, Belgio.

Il bilancio parla di 6 morti, 10 feriti gravi e 27 feriti più leggeri. Le autorità, che non privilegiano la pista terroristica, hanno fermato due persone del posto, nate nel 1988 e nel 1990. Sul luogo dell’incidente erano presenti 150-200 persone.

Secondo quanto ha riferito il sindaco della cittadina, Jacques Gobert, “un’auto in corsa si è lanciata nella folla che si era radunata per vedere il ‘ramassage des Gilles’ “, il raduno di alcune maschere tradizionali del carnevale. “L’autista ha poi proseguito per la sua strada, ma l’abbiamo fermato”, ha aggiunto il sindaco. Durante la conferenza stampa, poi, è stato annunciato un secondo fermato.

Il Comune ha fatto scattare il proprio piano di emergenza. “Abbiamo messo a disposizione delle famiglie il palazzetto dello sport comunale ed è stato attivato anche il servizio di assistenza alle vittime”, ha spiegato Gobert. Il re del Belgio Filippo e il premier Alexander De Croo sul luogo della tragedia.

Non ci sono bambini tra le vittime

Tra le vittime dell’incidente “non ci sono bambini o minori”. Lo ha chiarito il comitato di crisi nel corso della conferenza stampa al municipio di La Louviere. In un primo momento i media locali avevano riferito di un minore tra i morti.