In Germania una donna convince il suo amante ad uccidere suo marito per liberarsi di lui. I due amanti portano l’uomo in una foresta, lo legano e lo torturano brutalmente per giorni fino a quando l’uomo muore. Ma la giustizia fa il suo corso e i due vengono scoperti e condannati all’ergastolo. Durante il processo altro colpo di scena: l’amante scopre che la donna ha un altro amante ed è rimasta incinta proprio a seguito di questa ulteriore relazione. (Lello Lombardo )