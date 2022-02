Sicilia, … discoteche: ‘si inizia bene’. Rissa a Palermo davanti locale, gestore chiama Polizia: scontri e tafferugli

Momenti di tensione e rissa la scorsa notte davanti alla discoteca Payone di via dei Nebrodi a PALERMO. Nel corso di una serata privata organizzata dal locale, un gruppo numeroso di giovani voleva entrare “per forza”. La sala era gia’ piena, secondo quanto previsto della norme anticovid, il gestore e i buttafuori hanno fatto presente che non era possibile l’ingresso. I giovani si sono scagliati contro i buttafuori e hanno iniziato ad urlare e inveire. “Una situazione impossibile da gestire tanto che abbiamo chiamato il numero unico di emergenza per chiedere aiuto alle forze dell’ordine – dice Dario Evola titolare della discoteca – I primi ad arrivare le auto della Guardia di finanza, che poco dopo, hanno chiamato i rinforzi”.

In via dei Nebrodi sono arrivati i carabinieri e gli agenti di polizia. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine i giovani hanno continuato a sfidare e minacciare anche gli uomini in divisa. Fino all’una e mezza via dei Nebrodi e’ stata chiusa. “Sono molto amareggiato – aggiunge Evola – Sono anni che gestisco il locale e ho sempre lavorato con molto scrupolo”. La calma e’ arrivata solo verso l’una e trenta quando tutti i presenti nel locale hanno potuto lasciare la sala.

“Noi siamo vittime in questa storia – aggiunge Evola – Siamo stati chiusi per anni e adesso che possiamo ricominciare a lavorare dobbiamo fare i conti con questa gioventu’. Sono davvero preoccupato per il nostro futuro. Comprendo i miei colleghi che hanno deciso di restare chiusi. Con queste regole e con questi gruppi di bande aprire e’ davvero un azzardo”.