Serradifalco. Approvata in Giunta convenzione con l’Unione Italiana Ciechi

SERRADIFALCO. La Giunta presieduta dal sindaco Leonardo Burgio, a approvato lo schema del protocollo d’intesa tra il Comune di Serradifalco e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – Aps Sezione Territoriale di Caltanissetta.

E’ stata la stessa Unione Italiana Ciechi di Caltanissetta, tramite il suo presidente Alessandro Mosca, di stipulare un protocollo d’intesa per l’accreditamento della sede. L’amministrazione comunale ha nella propria disponibilità un locale, che può essere assegnato all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Caltanissetta.

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si impegna ad accreditare presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale la sede di Serradifalco per la presentazione di progetti per 1’impiego di volontari che opereranno, tramite servizi programmati e continuativi, per il soddisfacimento di alcuni bisogni fondamentali dei non vedenti e ipovedenti residenti nell’ambito de1 territorio comunale, quali ’accompagnamento, il lettorato ed il disbrigo pratiche.

L’Amministrazione comunale di Serradifalco si impegna a fornire una stanza di destinazione, fornita di linea telefonica, da utilizzare come “Centro Operativo” per l’espletamento delle attività previste dal progetto. In questo modo, non solo sarà possibile attivare a Serradifalco interventi a favore delle persone ipovedenti e dei ciechi, ma sarà possibile anche farlo attraverso il servizio civile, e quindi con una ricaduta positiva a favore dei giovani che potranno essere impegnati nel servizio civile.