San Cataldo, Comparato e Guttilla: Garantito il proseguimento dell’attività didattica per i bambini della scuola Unità d’Italia

“Stamattina, insieme all’Assessore alla Cultura e alla Scuola, al Presidente del consiglio comunale e con il supporto di alcuni consiglieri comunali e insegnanti, abbiamo provveduto ad effettuare il trasloco di banchi, sedie, armadietti e il resto del materiale didattico dalla Scuola dell’infanzia Corso Unità d’Italia all’Oratorio Salesiano maschile, che ospiterà 4 classi di bambini della scuola dell’infanzia dai 3 ai 5 anni fino al completamento dei lavori di manutenzione.

In questo modo i bambini potranno proseguire serenamente il loro percorso didattico in un luogo accogliente e sicuro. I lavori di ristrutturazione presso l’istituto saranno avviati nella settimana entrante e, come preannunciato, comprenderanno anche interventi di disinfezione”. A darne notizia è il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato.

“Insieme all’assessore Marianna Guttilla, rivolgiamo la nostra massima gratitudine al personale dell’Oratorio Salesiano Maschile per l’accoglienza e la disponibilità che ci hanno concesso. Un sentito ringraziamento va anche agli insegnanti e i dipendenti comunali che oggi ci hanno dato il loro prezioso supporto per garantire prontamente ai bambini e alle famiglie di San Cataldo di proseguire con le loro attività quotidiane in totale serenità già a partire da lunedì” conclude Comparato.