Russia, guardia di un museo si annoia e disegna gli occhi a un noto quadro con la penna

Una guardia di una galleria d’arte russa è stata accusata di aver scarabocchiato su un quadro di epoca sovietica di cui era responsabile durante il suo primo giorno di lavoro. La guardia di sicurezza – racconta la Bbc – avrebbe disegnato con una penna a sfera gli occhi su due delle tre figure nel dipinto Durante una visita al Centro Eltsin a Ekaterinburg a dicembre, due visitatori hanno notato gli occhi disegnati con una penna a sfera sull’opera Three Figures di Anna Leporskaya.

Il dipinto d’avanguardia presenta tre figure astratte e prive di occhi. La guardia di sicurezza è stata poi licenziata e la polizia ha aperto un’indagine penale. In una dichiarazione il direttore esecutivo del Centro Eltsin, Alexander Drozdov, ha affermato che la guardia di sicurezza era impiegata da un’organizzazione di sicurezza privata. È stato anche il primo giorno di lavoro della guardia di sicurezza, ha detto al sito web russo ura.ru.

“Le sue motivazioni sono ancora sconosciute, ma l’amministrazione ritiene che sia stata una specie di mancanza di sanità mentale”, ha detto.la curatrice della mostra Anna Reshetkina Il danno è stato segnalato per la prima volta alla polizia il 20 dicembre, ma il ministero degli Affari interni inizialmente ha rifiutato di avviare un’indagine penale poiché il danno è stato ritenuto “irrilevante”. Ma in seguito il ministero della cultura si è rivolto alla procura generale per la decisione e la scorsa settimana la polizia ha aperto un’indagine. Se ritenuta colpevole, la guardia di sicurezza sospettata del reato potrebbe rischiare una multa e fino a tre mesi di carcere.

Il dipinto è stato restituito alla Galleria Statale Tretyakov di Mosca, che aveva prestato il dipinto alla galleria Eltsin, . Si stima che il restauro costerà 250.000 rubli (curca 2500 euro). Leporskaya, negli anni venti è stata allieva del famoso artista Kazimir Malevich, . Leporskaya divenne famosa per la progettazione di edifici, mostre e per la pittura, e le sue opere si trovano in vari musei in tutta la Russia. Il Centro Eltsin prende il nome dal primo presidente russo Boris Eltsin, al potere dal 1991 al 1999.