Pasqua in Sicilia: il concorso Taste& win mette in palio 3 soggiorni nell’isola. Come partecipare

La Pasqua si avvicina si è aperta, dopo due anni, la possibilità di ritornare ai tradizionali riti che caratterizzano la Settimana Santa in diversi comuni dell’isola.

Tra i riti più suggestivi della Sicilia sicuramente occupa un posto rilievo l’antica Settimana Santa di Caltanissetta, un patrimonio di storia e tradizione della città e per i turisti un’occasione per scoprire questo lembo di entroterra siciliano con il suo territorio ricco di testimonianze culturali e paesaggistiche, a poca distanza dalle meraviglie della Valle dei Templi.

Un buon motivo per regalarsi una vacanza o meglio una vacanza premio grazie all’evento Taste&Win che fino al 20 febbraio mette in palio 3 soggiorni per due persone della durata di 4 giorni.

L’iniziativa è promossa dalla uno@uno, dalla Pro Loco di Caltanissetta e dal Distretto della Valle dei Templi. Per partecipare basta visitare la pagina Taste& win dedicata all’iniziativa e seguire le semplici indicazioni di partecipazione.

“Taste&Win” già da tempo si pone l’obiettivo di promuovere un territorio, quello della Sicilia interna, poco conosciuto e apprezzato. Nato proprio in occasione della prima esposizione della vara de l’”Ultima Cena” all’Expo di Milano nel 2015, “Taste&Win” ha proseguito negli anni la sua attività di promozione territoriale attraverso altri eventi organizzati in collaborazione con “FICO” Bologna, per promuovere le eccellenze gastronomiche nissene, e più recentemente con iniziative volte a dare respiro al settore turistico messo a dura prova dalla crisi pandemica.

Notevole il riscontro ottenuto dal pubblico con migliaia di partecipanti sia italiani che stranieri, così come incredibilmente piacevole è stata la reazione dei vincitori che dopo avere vissuto un’esperienza di vacanza all’insegna del calore umano e dell’ospitalità sono diventati essi stessi testimonial del nostro territorio.

Caltanissetta si presta ad essere baricentrica rispetto ad un turismo che oltre che andare alla scoperta dei tesori della nostra città, può diventare la naturale sede di stazionamento per quanti da Caltanissetta volessero in giornata visitare importanti mete quale Agrigento, Cefalù, Palermo, Piazza Armerina e Morgantina, Enna e Catania.

Modalità di partecipazione: Partecipare al concorso è semplice, basta cliccare su "Partecipa" o linkarsi https://www.tasteandwin.eu/, puntare con il tuo smartphone sul QR cartaceo e/o digitale oppure collegarti al sito di riferimento dell'iniziativa: https://www.tasteandwin.eu/ poi non ti resta che registrarti, compilando il form, e confermare la tua partecipazione tramite e‐mail di risposta.

Questi i premi in palio che verranno sorteggiati prossimamente:

· 1° Premio soggiorno quattro notti per 2 persone Centro Sicilia

Buono sconto del 100% offerto da: Hotel Antichi Ricordi

Via Villaglori n. 45, 93100 Caltanissetta

2° Premio Soggiorno quattro notti per 2 persone ad Agrigento

Buono sconto del 100% offerto da: Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi

Via Leonardo Sciascia – Palacongressi, 92100 Agrigento

· 3° Premio Soggiorno quattro notti per 2 persone Centro Sicilia

Buono sconto del 100% offerto da: B&B Pian del Lago

Viale Stefano Candura, 56 – 93100 Caltanissetta

Durata dell’evento:

Dal 22 Dicembre 2021 al 20 febbraio 2022.

Estrazione finale:

5 marzo 2022 alle ore 12.00 presso la sede della Pro Loco di Caltanissetta

