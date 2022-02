Inclusione sociale, depositato all’Ars ddl per istituzione Comitato di Gestione, Pellegrino (FI): “Creare opportunità per disabili e soggetti svantaggiati”

È stato appena depositato all’Ars un disegno di legge volto ad una più incisiva inclusione sociale dei soggetti disabili e/o svantaggiati, attraverso l’istituzione di un Comitato di Gestione delle attività inclusive.

“A causa delle complesse condizioni economiche, amplificate dall’attuale pandemia, per i soggetti più fragili è ancora più difficile trovare delle opportunità all’interno del mercato del lavoro. Per tale motivo, con l’on. Bernardette Grasso – che ringrazio per avere condiviso l’iniziativa – abbiamo proposto una norma che, mediante l’istituzione di un Comitato di Gestione delle attività per l’inclusione sociale delle persone disabili e/o svantaggiate, possa svolgere un ruolo determinante a supporto di tale tematica. In particolare, l’organismo istituzionale dialogherà con le associazioni di categoria e sarà un punto di riferimento dell’attuale gestione delle attività. In definitiva è opportuno, anzi necessario, passare dallo step dell’accoglienza a quello della concreta ed effettiva inclusione sociale”.

Lo afferma l’on. Stefano Pellegrino, Presidente della I Commissione all’Ars, primo firmatario del disegno di legge depositato.