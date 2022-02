In Sicilia 5.594 nuovi casi di Covid e 34 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – In aumento i casi Covid in Sicilia. Dai 5.286 di ieri, il bollettino del Ministero della Salute ne registra oggi 5.594 con 35.259 tamponi processati, determinando così un tasso di positività del 15,8%. Lieve decremento dei decessi, 34 (-2). I guariti sono 6.845, gli attuali positivi scendono di 1.179 a 250.096. Il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari è pari a 1.200 (-39), 97 (-7) sono ricoverati nelle terapie intensive con 2 nuovi ingressi. In isolamento si trovano in 248.779 .

