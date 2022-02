Il ringraziamento della comunità di Campofranco al personale sanitario in occasione della seconda Giornata Nazionale

CAMPOFRANCO. Ieri è stata celebrata la seconda “Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato” ancora una volta, Campofranco ha inteso ricordarne il valore e l’importanza in termini di tutela della salute pubblica così come ha fatto per tutti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In una nota il sindaco Rino Pitanza ha rilevato: “Da quando l’Italia è stata duramente colpita dall’insorgere di una emergenza sanitaria di così vasta portata, gli operatori di queste categorie si sono trovati all’improvviso in prima linea a fronteggiare un nemico per molti versi sconosciuto.

E’ grazie alla loro preparazione professionale e al loro spirito di sacrificio che è stato possibile arginare il rischio di perdite ancor più grandi di quelle che purtroppo abbiamo dovuto patire”.

Il sindaco ha ricordato che “Anche Campofranco ha pianto vittime da Covid, sia in paese che emigrati e oggi è anche occasione anche per il Sindaco e per tutta la comunità di Campofranco sia ricordare i nostri concittadini che sono volati in cielo e di rendere omaggio all’impegno del personale sanitario e del volontariato e di unirci nel ricordo, grato e doloroso, di quanti hanno pagato con l’estremo sacrificio la propria inclinazione all’altruismo.

Un grazie particolare, per motivi di vicinanza territoriale, a tutto il personale dirigenziale ed operativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta e l’ Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) di Mussomeli. Grazie per quello che avete fatto in questi due anni, per quello che state facendo fino a stamattina e per quello che farete”.