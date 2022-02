Il nisseno Antonio Campione nel Comitato ‘Giuristi siciliani per il SI ai Referendum sulla giustizia’

Si è costituito il Comitato ‘Giuristi siciliani per il SI ai Referendum sulla giustizia’. E’ formato da Gaetano Armao e Francesco Greco, vicepresidente del Cnf, per la provincia di Palermo; Giorgio Assenza per Ragusa; Antonio Campione per Caltanissetta; Antonio Gaziano per Agrigento;. Bernadette Grasso per Messina; Eliana Maccarrone per Enna; Stefano Pellegrino per Trapani; Paolo Reale per Siracusa ed Enrico Trantino per Catania. I giuristi che aderiscono al Comitato, che si strutturerà su base provinciale, svolgeranno un’ampia attività di informazione diffusa per i cittadini durante la campagna referendaria in stretta collaborazione con i promotori dei referendum. I coordinatori regionali del Comitato, Gaetano Armao e Paolo Reale, esprimono “soddisfazione” per la decisione della Corte Costituzionale di ammettere i referendum sulla giustizia. “Tale scelta assume un’importanza straordinaria nel percorso verso una profonda e radicale riforma della giustizia che garantisca i diritti dei cittadini e assicuri equilibrio, assenza di correntismo e reale indipendenza – dicono -. Il referendum, oltre che essere lo strumento democratico che consente di rimettere la decisione al popolo, è diventato oggi anche l’unica strada per riformare un sistema bloccato a fronte dell’inerzia del Parlamento su questi temi”. I giuristi del Comitato terranno la settimana prossima una conferenza stampa per illustrare il manifesto d’impegno e le iniziative che saranno assunte.