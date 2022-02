Ex province, Mancuso (FI): “C’è anche la mia firma sul ddl per l’elezione diretta dei rappresentanti di Città metropolitane e Liberi Consorzi. È una battaglia che porto avanti da anni”

” Quella dell’elezione diretta del Sindaco Metropolitano e del Presidente dei Liberi Consorzi, oltre che dei rispettivi consigli è una battaglia che combatto da diversi anni. Certamente sono tra quelli che in Assemblea Regionale Siciliana da ex Presidente del Consiglio provinciale di Caltanissetta e Presidente dell’Unione dei Consigli provinciali siciliani ha lottato per stoppare l’abominio burocratico voluto da Crocetta e suoi sodali. Ho lottato affianco a centinaia di consiglieri provinciali, da tutte le parti della Sicilia, affinché si potesse ridare dignità ai siciliani, con elezioni dirette e certe.

A trarne vantaggio sarebbero sia gli Enti intermedi, con una guida chiara e univoca, che tutto il territorio, il quale potrebbe contare su ruoli e competenze finalmente definite”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Forza Italia all’Ars, cofirmatario del disegno di legge depositato ieri in Parlamento per abrogare le elezioni di secondo livello degli Enti intermedi, in favore di una più lineare elezione diretta. “Ridare alla gente il potere di scegliersi i rappresentanti istituzionali – conclude il Parlamentare – è il modo migliore per applicare la democrazia”.