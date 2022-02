Draghi “Presto una roadmap per l’uscita dalle restrizioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Io voglio uscire al più presto possibile, questa è la mia determinazione, vorrei anche eliminare le restrizioni il più presto possibile. Non abbiamo una roadmap precisa, ma la faremo, è una questione di giorni, in modo tale da eliminare ogni incertezza tra ora e il 31 marzo. Questo è importantissimo per tutti, perchè darebbe certezza a questo mese che è ancora un pò incerto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.

“La campagna di vaccinazione procede, quasi l’89% dei cittadini con più di 12 anni ha ricevuto due dosi e 36,6 milioni di italiani hanno ricevuto anche la terza dose”, ha sottolineato il premier, che riguardo alle restrizioni ha ribadito: “Le misure che sono state prese sono state prese con l’opinione di scienziati, non sono dei politici che si sono inventati esperti. Non bisogna dimenticare che se noi usciamo dalla pandemia è perchè ci siamo vaccinati, le cifre che ho ricordato prima sono impressionanti, l’Italia ha preso dei provvedimenti necessari per contenere il contagio e in effetti ci è riuscita”.

