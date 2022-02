Sono 257 casi di contagio sviluppati all’interno del sistema carcerario siciliano: di questi, quattro che devono essere trasferiti in ospedale per le cure necessarie. Il dato emerge dall’ultimo rapporto del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Il carcere in cui risultano più contagi è quello di Ragusa, dove al momento si contano 61 positivi asintomatici. Seguono le due strutture penitenziarie di Palermo: il Pagliarelli (46 casi) e l’Ucciardone (43).