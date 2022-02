Caltanissetta, domenica oltre 300 ciclisti XCO gareggeranno al Parco Urbano Balate

Domenica 20 febbraio 2022 torna in città la XCO Città di Caltanissetta con la partecipazione di oltre 300 atleti.

La gara di Mountain Bike organizzata dall’A.S.D. Caltanissetta Provincia dei Castelli, con la collaborazione dell’ASD Imera Bike Adventure piace, convince e viene riconfermata dagli amanti delle ruote grasse.

Merito di un percorso emozionante ma realizzato in sicurezza, di un Parco Urbano che con i suoi dislivelli si presta perfettamente a una competizione nazionale e un gruppo nutrito di organizzatori e sostenitori che, con impegno e tenacia, lavorano per settimane per garantire che tutto si svolga secondo le regole.

Ed è per queste premesse che la Federciclismo Sicilia ha scelto di inserire la competizione nel suo calendario Regionale e la partecipazione è valevole come prima prova di Coppa Sicilia FCI e Top Class Nazionale.

La gara ha avuto il patrocinio gratuito del Comune di Caltanissetta che ha concesso l’utilizzo del Parco Urbano. “La Giunta Gambino ha sempre sostenuto l’importanza dello sport all’aria aperta – ha spiegato l’assessore allo sport della città di Caltanissetta Fabio Caracausi – e la scelta di organizzare la XCO nel Parco Balate ci onora e gratifica perché mostra che queste buone prassi non sono ipotesi teoriche ma possibilità concrete”.

La partenza è fissata per domenica alle ore 8.30 e proseguirà nell’arco della mattinata fino all’arrivo dell’ultima batteria.

Per chi arriverà potrà accedere a due Feed Zone: una in prossimità dell’area di partenza e l’altra parte alta del percorso, con accesso da via S. D’Acquisto facilmente raggiungibile in auto.

Le aree di parcheggio sono tutte libere, a eccezione dell’Area Team nella quale potranno accedere unicamente i mezzi autorizzati.