Caltanissetta, cucciolate indesiderate da evitare. Turturici: “Nel 2021 oltre 100 abbandoni”

Riceviamo e pubblichiamo da Armando Turturici un invito a prendersi cura dei propri animali adottando misure preventive o attivandosi in caso di necessità.

L’invito è mirato a quelle che vengono definite “cucciolate indesiderate” dovute a una “svista” che porta ad “atti di disumanità necessari”.

Per l’animalista attivista di Caltanissetta dire che ” è la prima volta che la mia cagnolina rimane gravida, ci sto sempre attento” non può e non deve essere una giustificazione che spinge ad “abbandonare questa cucciolata perché non me li posso permettere, non ho soldi, non ho spazio “.

“Sterelizzate e fate sterelizzare le cagnoline che possono restare indesideratamente gravide – ha commentato -. Alla fine del 2021 solo a Caltanissetta sono stati abbandonati più di 100 cuccioli. Un numero mai raggiunto prima. Il canile è saturo, i volontari sono saturi e stanchi, perfino chi si occupa di pastorizia è pieno a forza di “regali” forzati di cuccioli dati da persone che dovevano sbolognarseli a ogni costo”.

Qual è la soluzione, dunque? Per Turturici “la prevenzione è sempre meglio della cura” e in questo caso si tratta di sterelizzazione, un costo “che non incide sull’economia della famiglia ma che garantisce la serenità futura”.

Un atto che viene considerato “di umanità. Convincete anche gli amici e i parenti a farlo, specialmente se sapete che sono recidivi. Fate una buona azione. Le strade pullulano di randagi che muoiono di stenti, di freddo, incidentati, avvelenati. Se avete un cane pensate alla vita che toccherà condurre ai cuccioli che vengono abbandonati. Solo una minima parte ha la fortuna di trovare una bella famiglia. Per la stragrande maggioranza, solo sofferenze atroci. Se non potete permettervi la sterilizzazione, contattate i volontari o l’ufficio tecnico del comune di Caltanissetta (non è previsto un aiuto economico comunale) e troveremo insieme una soluzione”.