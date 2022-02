Caltanissetta, cittadini indignati: “Lega chiede “un’ordinanza decalogo solo per gli extracomunitari. Ma i Nisseni conoscono le regole di condotta?”

Ha suscitato perplessità, e in molti casi anche indignazione, tra i cittadini di Caltanissetta una frase inserita all’interno di una interpellanza sul centro storico cittadino dei consiglieri comunali della Lega rivolta al sindaco Roberto Gambino.

Dopo aver fatto il punto sulle cose che non vanno in centro storico – degrado, scarsa illuminazione, mancanza di progettualita’ – i consiglieri comunali Valeria Visconti e Oscar Aiello interpellano il primo cittadino “sulla necessita’ di affiggere, a tappeto, sui muri delle vie, nei bar, davanti le scuole e gli ospedali, un’ordinanza-decalogo con le principali regole comportamentali, da far rispettare agli extracomunitari che sconoscono, a causa delle diversita’ culturali, il modo corretto e sano della vita cittadina, e che in quel modo sarebbero aiutati a rispettare la citta’ e i cittadini che li accolgono”.

Nessun cenno invece a un decalogo per i cittadini nisseni che, spesso, sono stati sorpresi a non rispettare le norme soprattutto per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti in aree nascoste del centro storico o a posteggiare le auto in zone vietate, accanto a luoghi simbolo, come la piazza principale della citta’ intitolata a Garibaldi.

