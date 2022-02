A Sommatino vanno avanti i lavori di manutenzione nelle aree verdi del parco “Falcone – Borsellino”

SOMMATINO. Proseguono spediti i lavori nelle aree verdi del parco urbano Falcone-Borsellino. Lo comunica il sindaco Elisa Carbone: “Questi interventi, è giusto ricordare, riguardano la MESSA IN SICUREZZA di tutta l’area parco per permetterne una fruizione priva di pericoli. Come è possibile constatare, non si tratta di una semplice pulizia ma di interventi straordinari, già da tempo programmati, di manutenzione radicale, MAI effettuati prima e che, alla loro ultimazione, restituiranno alla nostra comunità un parco più sicuro, più pulito e molto più bello.

Questa Amministrazione tiene a sottolineare tale aspetto affinché questi lavori non vengano confusi, come qualcuno vorrebbe fare, con i ben noti lavoretti e pulizie da “campagna elettorale”; l’esecuzione ha ovviamente subìto forti ritardi a causa del lungo periodo di due anni di pandemia da covid-19 a cui si sono aggiunti le mancate approvazioni ed i ritardi da parte del consiglio comunale.

Non manca, comunque, la soddisfazione e la speranza per la nostra gente perché tanti sono i cantieri avviati, che si stanno avviando – dalle strade alle infrastrutture sociali – e tanti i progetti cantierabili a cui abbiamo lavorato e di cui informeremo la cittadinanza nei prossimi giorni. La progettazione e programmazione di questa manutenzione straordinaria è il risultato dell’impegno che ha coinvolto, come sempre, diverse figure professionali che si sono adoperate per l’organizzazione ed esecuzione di questa tipologia di interventi.

Com’è ben noto a tutti, una delle caratteristiche principali di questa Amministrazione è la massima correttezza e trasparenza in tutto ciò che viene fatto; le procedure di affidamento dei lavori, ogni atto e procedimento sono di dominio pubblico; tutti hanno la facoltà di accedervi ed anzi siamo noi che invitiamo a farlo in modo da eliminare eventuali dubbi. Non concediamo nessuno spazio a qualsiasi riferimento finalizzato a screditare quanto fatto da questa Amministrazione”.