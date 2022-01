Una bella storia targata Galileo Galilei: Michela Viola docente a due anni dal diploma

Bella storia quella di Michela Viola, alunna dell’I.P.S.I.A. “G. Galilei” sino all’anno scolastico 2020 e docente ITP nel 2022. Michela si è diplomata nell’indirizzo odontotecnico nel luglio del 2020 abilitandosi poi all’esercizio della professione di odontotecnico presso l’Istituto Professionale “G. Galilei” ed appena due anni dopo essersi collocata in posizione utile nella graduatoria provinciale, le viene proposto un incarico come docente di laboratorio odontotecnico a soli 20 anni.

“Ho il grande piacere di insegnare ai compagni che appena due anni fa avevo lasciato nelle classi seconde e non immaginavo di ritrovarmi con i miei docenti come colleghi di lavoro” afferma la docente più giovane del Professionale Galilei, che ha appena assunto l’incarico e che tutte le mattine si sposterà da Pietraperzia , paese dell’ennese, per raggiungere Caltanissetta. Da domani Michela – la professoressa – chiamerà il suo primo appello; non ci resta che farle i migliori auguri.