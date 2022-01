Telemedicina, la deputata Daniela Cardinale (Misto-CD) presenta una proposta di legge in Parlamento

E’ stata depositata presso la Camera dei Deputati, una proposta di legge a firma della parlamentare Daniela Cardinale (Misto-CD) riguardante nuove disposizioni per sostenere lo sviluppo e la diffusione dei servizi sanitari per mezzo dei processi di Telemedicina. La proposta di legge, composta da nove articoli, prevede l’utilizzo della Telemedicina quale strumento ineludibile per il futuro del Paese, con l’adozione di strategie, obiettivi e nuovi modelli di governance che rivoluzionino il servizio sanitario nazionale.

La “sanità dematerializzata” è uno dei pilastri del disegno di legge, che pone l’accento anche sul’affermarsi dell’intelligenza artificiale in ambito medico. “Le ragioni che spingono alla presentazione di questa proposta – commenta la deputata Cardinale – nascono dalla consapevolezza della sfida che abbiamo davanti a noi, soprattutto in una fase che ci vede ancora protagonisti di una importante pandemia che da quasi due anni sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario nazionale e le prospettive sociali del nostro Paese.

L’intenzione – conclude la parlamentare – è tracciare un percorso di semplificazione della governance nella gestione dei nuovi strumenti di Telemedicina e di contribuire alla promozione delle tecnologie della medicina moderna”. La proposta, infine, riprende una serie di strumenti tra i quali anche la cosiddetta e-Health Information Strategy già avviata dal Ministero della Salute, che prevede la digitalizzazione totale del centro unico di prenotazione. Una spinta propulsiva, insomma, verso un nuovo modo di concepire la sanità italiana.