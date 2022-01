Sindaco di Messina passa notte al molo e annuncia dimissioni

Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha passato la prima notte in una tenda al molo San Francesco a Messina come forma di protesta per l’obbligo del super green pass per attraversare lo stretto di Messina. Non avendo avuto risposta da parte delle istituzioni il primo cittadino ha deciso un’occupazione ad oltranza del molo ed e’ convinto di proseguire se non riceverà rassicurazioni da parte governo per la modifica della norma.

Il primo cittadino chiede una deroga e la possibilita’ di attraversare lo Stretto anche solo con il tampone per motivi di lavoro o salute. Oggi inoltre in una lettera il primo cittadino ha annunciato le sue dimissioni da sindaco che diventeranno irrevocabili dalla mezzanotte del 6 febbraio. De Luca ha annunciato infatti di volersi candidare alla Regione