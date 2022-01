Sicilia, tragedia nel palermitano: attraversa col ciclomotore al passaggio a livello e viene travolto dal treno

Tragedia a Santa Flavia nel Palermitano, al passaggio a livello di Corso Filangeri. Un uomo di 47 anni è morto travolto dal treno regionale Messina Palermo mentre attraversava in ciclomotore il passaggio a livello. La vittima si chiamava Ivan Cristofalo ed è rimasto ucciso sul colpo.

A seguito dell’incidente la strada è stata chiusa ed il traffico è letteralmente impazzito in tutta l’area che coinvolge una zona di grande viabilità nell’immediata provincia di Palermo

La tragedia nel pomeriggio

La tragedia si è consumata nel pomeriggio. Sul posto si trovano gli agenti della polfer oltre ai soccorritori che non hanno, però, potuto far nulla per il malcapitato.

Da ricostruire la sequenza degli eventi

Bisognerà ricostruire la drammatica sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia. Dalla prima ricostruzione sembrerebbe che la vittima abbia superato le barre chiuse del passaggio a livello per attraversare nonostante stesse per sopraggiungere il treno.

Una abitudine comune e molto pericolosa ma bisognerà prima accertare che i fatti si siano svolti veramente così

Un precedente di passaggio a livello ‘forzato’

Al passaggio a livello a Castelvetrano, nel trapanese, resta incastrato tra le sbarre danneggiandole. E’ accaduto ad un autobus e sono stati attimi di paura e panico anche perché è stato necessario sospendere momentaneamente la tratta ferroviaria per evitare un disastroso incidente.

L’allarme

L’autista è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano per danneggiamento e interruzione di pubblico. L’allarme è scattato questa mattina alle 8.45 circa. L’autista aveva, verosimilmente per distrazione, occupato il passaggio a livello posto all’intersezione tra la via Morvillo e la strada provinciale 81, danneggiando le 2 sbarre in fase di chiusura.

Collegamento interrotto

L’uomo, mentre si trovava alla guida dell’autobus con tratta urbana, rimaneva incastrato nel mezzo del passaggio ferroviario danneggiando le sbarre che erano in chiusura. Per tale motivo veniva soppressa la corsa con tratta Castelvetrano-Trapani delle 8.50.