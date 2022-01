Sicilia, Schifani (FI): “preoccupato per divisioni, serve responsabilità”

“Sul voto per i grandi elettori, la maggioranza in Sicilia è venuta meno ai propri doveri facendo mancare al Presidente del governo molti voti attraverso i franchi tiratori che si sono rifugiati nel segreto dell’urna. E’ stata una giornata brutta non solo per la Regione ma per tutto il centrodestra”.

Così a Sky Tg24 il senatore di Forza Italia e ex presidente del Senato Renato Schifani. “Il risultato delle votazioni – ha proseguito – è stato il frutto di una operazione in parte organizzata da alcuni di quegli stessi protagonisti che alle regionali del 2012 hanno causato la divisione del centrodestra, regalando le elezioni alla sinistra. Sono molto preoccupato: gli errori del passato non devono ripetersi. Mi auguro perciò che, al di là del nome del futuro candidato, il centrodestra torni compatto e responsabile in vista delle prossime elezioni regionali d’autunno, abbandonando personalismi e protagonismi” ha concluso.