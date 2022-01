Sicilia, omicidio nel Catanese: assessore arrestato intermediario mafia

E’ Antonino Ardizzone l’assessore del Comune di Palagonia arrestato per concorso in omicidio del bracciante agricolo Francesco Calcagno, ammazzato il 23 agosto 2017.

E’ accusato di avere fatto da tramite tra il mandante e alcuni esponenti di rilievo del gruppo mafioso della Stidda per il reperimento del killer al fine di vendicare l’assassinio del consigliere comunale Marco Leonardo, ucciso sempre a colpi di pistola il 5 ottobre 2016 nel Comune della piana di Catania. Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, assieme ai colleghi della Compagnia di Palagonia, ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, su richiesta della procura etnea.

Le indagini sono state avviate nel dicembre scorso hanno consentito di raccogliere, spiega chi indaga, “gravi indizi” nei confronti di Antonino Ardizzone, dal luglio 2020 assessore con deleghe allo sport e al turismo del Comune di Palagonia.

L’omicidio di Francesco Calcagno viene inquadrato sia come ritorsione nei confronti della vittina per l’omicidio del consigliere comunale palagonese Marco Leonardo (avvenuto il 5 ottobre 2016, all’interno di un bar di Palagonia a seguito di una lite, verosimilmente per motivi economici), sia come mezzo per affermare la presenza anche sul territorio di Palagonia di un gruppo mafioso vicino alla Stidda, tradizionalmente attivo nell’Agrigentino e di cui l’indagato, secondo gli inquirenti, farebbe anche parte.

In particolare, in base a quanto sarebbe emerso dal riesame dei contatti tra i sospettati dell’epoca e le attivita’ tecniche compiute, Ardizzone, su richiesta del mandante (da individuarsi tra le persone vicine a Marco Leonardo), si sarebbe adoperato, con l’aiuto di esponenti di rilievo del gruppo mafioso per “la ricerca e il reperimento” del killer che avrebbe dovuto eseguire materialmente l’omicidio di Calcagno.

Le indagini ancora non concluse, viene speigato, continueranno per individuare i complici che hanno preso parte, a vario titolo, al delitto, in relazione al quale allo stato risulta essere stato condannato con sentenza definitiva a 30 anni Luigi Cassaro tratto in arresto nei primi giorni di settembre 2017 con l’accusa di essere l’esecutore materiale.