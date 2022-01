Papa Francesco: pandemia non sia una scusa, proteggere sempre la sicurezza sul lavoro

“In questo momento di crisi economica e sociale assai complessa, colgo anche questa occasione per esprimere la vicinanza mia e della Chiesa al mondo del lavoro”.

Così papa Francesco in un passaggio del discorso che ha rivolto oggi ai membri dell’associazione italiana dei chimici del cuoio.

“Molti lavoratori e lavoratrici e molte famiglie vivono situazioni difficili, aggravate dalla pandemia. Ma la pandemia non può e non deve diventare un alibi per giustificare omissioni nella giustizia o nella sicurezza.

Al contrario, la crisi può essere affrontata come un’opportunità per crescere insieme nella solidarietà e nella qualità del lavoro”.