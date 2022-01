“Grazie alla Guardia di Finanza che ha sgominato un gruppo in falsi permessi di soggiorno a favore di senegalesi. È successo ad Agrigento . Più immigrazione incontrollata uguale più morti in mare e più reati in Italia. Sono sempre più orgoglioso di aver difeso i confini, anche se rischio fino a 15 anni di carcere: lo rifarei e lo rifarò”.

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini commentando l’operazione “Illegal Stay” delle Fiamme Gialle.