Italia, violenza donne: invita donna a casa e la getta da balcone, arrestato

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Melfi , Potenza, per aver scaraventato dal balcone una donna, conosciuta qualche giorno prima.I fatti risalgono a domenica scorsa, in piazza Umberto I, intorno alle 2 e 30 di notte.

A raccontare l’accaduto la stessa donna che, dopo un volo di 6 metri, mezza nuda e dolorante, è comunque riuscita ad alzarsi ed a chiedere aiuto ad alcuni automobilisti. Ricoverata nell’ospedale di Melfi, ha ricevuto una prognosi di 30 giorni per la frattura della caviglia e di una costola.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l’uomo – pluripregiudicato, con obbligo di soggiorno e di firma – ha invitato a casa l’amica nell’appartamento della compagna. Dopo aver assunto la droga, avrebbe iniziato a inveire contro di lei, picchiandola, per poi gettarla dal balcone. All’arrivo della polizia, l’uomo ha utilizzato il suo cane, un grosso pitbull, per ostacolare la perquisizione e ha nascosto gli indumenti della donna in un’asciugatrice. Ora dovrà rispondere di omicidio, violenza privata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale