Intenzioni di voto, media sondaggi: Pd primo, Lega e M5s ancora in calo

Lega e Movimento 5 Stelle ancora giù, bene Forza Italia. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico che ha messo a confronto le rilevazioni di 6 istituti: SWG, Ipsos, Euromedia, Tecnè, Noto, TP della settimana dal 9 al 15 gennaio e che conferma il trend già ben visibile prima della pausa natalizia.

Trend che conferma il Pd al primo posto su livelli stabili, mentre conferma la fase di calo del Movimento 5 Stelle, ora al 14,5%, la percentuale più bassa nel giro di un anno. A fargli compagnia gli ex alleati leghisti, che sono pure in discesa, anche se proprio nelle ultime settimane dell’anno avevano anche fatto peggio del 18,6% che in quella scorsa gli istituti gli attribuivano.

Fermo intorno al 20% Fratelli d’Italia, mentre è di nuovo in crescita, a un ottimo 8,2%, Forza Italia. Che sia un momento positivo provocato dal dibattito intorno alla possibile ascesa al Quirinale di Berlusconi? I partiti che hanno fatto parte di LeU scendono al 3,4%, e in calo è anche Italia Viva, al 2,3%, mentre risale Azione