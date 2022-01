Inflazione: Codacons, stangata da 1.200 euro l’anno a famiglia

L’ inflazioneal +3,9% su base annua determina’ una stangata media, considerata la totalita’ dei consumi di una famiglia ‘tipo’, pari a 1.198 euro annui. Lo afferma il Codacons, commentando i dati definitivi diffusi oggi dall’Istat. “Siamo in presenza di una vera e propria emergenza prezzi in Italia, purtroppo destinato ad aggravarsi nei prossimi mesi – afferma il presidente Carlo Rienzi – I numeri forniti oggi dall’Istat confermano l’allarme rincari lanciato a piu’ riprese dal Codacons, e attestano come prezzi e tariffe siano schizzati alle stelle nell’ultimo periodo dell’anno.

“Complessivamente nel 2021 la famiglia ‘tipo’ italiana, a causa del tasso di Inflazionemedio all’1,9% registrato lo scorso anno, ha dovuto sborsare 584 euro in piu’ per l’aumento dei prezzi al dettaglio, con punte di +758 euro annui per un nucleo con due figli – prosegue Rienzi – Numeri destinati ad aggravarsi in considerazione dei rialzi delle bollette di luce e gas scattati l’1 gennaio, e che determineranno una ondata di rincari in tutti i settori. Una situazione che mette a serio rischio i consumi delle famiglie, che potrebbe crollare nel 2022 come conseguenza del caro-vita”.