Gli Alpini compiono 150 anni, manifestazioni in tutta Italia

Il 2022 segna una tappa significativa nella storia degli Alpini, che festeggiano i 150 anni di fondazione del loro Corpo: il 15 ottobre del 1872, a Napoli, Vittorio Emanuele II firmava infatti il Regio Decreto che sanciva la nascita delle prime compagnie montanare del Regio Esercito, destinate a difendere le vallate sui confini d’Italia.

Per celebrare la ricorrenza, l’Associazione Nazionale Alpini e il Comando delle Truppe Alpine dell’Esercito italiano hanno promosso una serie di eventi e attivita’ che, nell’anno, accompagneranno le penne nere in servizio ed in congedo lungo un percorso che si concludera’ il 15 ottobre con una manifestazione nazionale proprio a Napoli. Il ricco calendario (suscettibile di modifiche e rimodulazioni a causa delle normative anti Covid, che saranno ovviamente sempre rispettate) prevede appuntamenti culturali, celebrativi, addestrativi e sportivi che toccheranno numerose localita’ italiane, concentrate ovviamente soprattutto nelle regioni alpine e, in parte, nell’Appennino.

Il primo appuntamento e’ previsto per venerdi’ 21 gennaio a Torino, nella sede della Scuola di Applicazione dell’Esercito, dove verra’ affrontato il tema “Diventare Alpini nell’Esercito Italiano: linee evolutive”. Un appuntamento che e’ il primo di una serie di conferenze il cui tema e’ “Alpini 1872/2022: le Truppe da montagna custodi della memoria, esempio di solidarieta'”, organizzato da ANA e Comando Truppe Alpine dell’Esercito, in sinergia con il Centro Interuniversitario di studi e ricerche storico-militari, istituzione il cui presidente, Nicola Labanca, con Filippo Masina, sta curando anche la realizzazione di un volume in inglese dedicato alla storia degli Alpini.

Le altre tappe del ciclo saranno a Trento (in marzo), Brescia (aprile), Vicenza (giugno), Udine (luglio) e Teramo (settembre). Nel mese di marzo, presso il Palazzo Alti Comandi, sede del Comando Truppe Alpine, sara’ possibile visitare l’esposizione di pannelli commemorativi all’interno delle sale recentemente ristrutturate per l’occasione.

Le Truppe Alpine dell’Esercito, dal 28 febbraio all’11 marzo, daranno vita a Sestriere ad un evento addestrativo complesso, che ampliera’ spazi e tempi della tradizionale esercitazione denominata “Volpe bianca”, dedicata al movimento ed al combattimento in montagna, mentre in aprile, a Cortina d’Ampezzo e Macugnaga, coordineranno una competizione di triathlon. Quest’anno anche la tradizionale esercitazione “Vertigo”, dedicata alla dimensione militare della verticalita’, a settembre, sulle Dolomiti, sara’ strutturata su due settimane invece di una.

Nel programma degli eventi 2022 rientreranno, inoltre, anche le manifestazioni per il 70 Anniversario della Brigata Alpina Taurinense. In maggio e giugno, le Brigate alpine Taurinense e Julia organizzeranno, associandole ad eventi in loco, alcune attivita’ di “staff ride”, ovvero ricostruzioni storico-militari con taglio addestrativo, sui luoghi di alcune grandi battaglie (es. Monte Grappa, Pal Picol, ecc.) per comprendere le ragioni che portarono i comandanti ad assumere le decisioni operative.

Nei mesi estivi verranno svolte delle ascensioni su 150 cime italiane: saranno suddivise in “extra difficili” (assegnate esclusivamente a personale altamente qualificato del Centro Addestramento Alpino), “difficili” (salite dai plotoni “alpieri”) e “facili” (salite a livello di compagnia Alpini). Alle ascese difficili e facili potranno partecipare i soci ANA, a quelle facili anche il pubblico. Tra le cime che saranno raggiunte ci sono Monte Bianco, Cervino, Monte Rosa, Gran Paradiso, Monte Matto, Punta Roma, Punta Udine, Monte Argentera.