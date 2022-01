Covid: Sicilia arancione. Ristoratori, contagi il vero nemico

“Per noi cambia poco o nulla perche’ in questo momento soffriamo piu’ per il dilagare della pandemia, la citta’ sembra spopolata. Non e’ piu’ un problema di regole o restrizioni, stavolta la gente ha paura oppure ea casa contagiata: c’e’ una sorta di lockdown mascherato”.

Da oggi in Sicilia scatta la zona arancione che prevede restrizioni solo per i non vaccinati e in bar e ristoranti l’accesso e’ consentito solo a chi ha il super green pass. Ma piu’ che divieti a spaventare e’ l’impennata dei contagi che frena nei consumi, come racconta ad AGI Giuseppe Bonomo titolare della enoteca Buttice’. “Per ora la sera si vede molta meno gente in giro rispetto ai mesi scorsi e questo sicuramente non e’ dipeso dalle scelte politiche adottate,

Ribadisce il ristoratore, “non c’è nessun resto nessun differenza, le regole per noi restano uguali: accesso consentito solo a chi ha il certificato verde e questa volta senza il super certificato ai tavoli”.

A fargli eco e’ anche il noto ristoratore di via Principe di Belmonte, lo chef Gigi Mangia: “Per noi – afferma ad AGI – non ci sono grandi differenze. In realta’ a incidere maggiormente sono i contagi che obbligano le persone a rimanere chiuse a casa Durante le ultime feste, ad esempio, abbiamo ricevuto tante disdette, ma oggi per noi cambia veramente poco”, ribadisce. Di ripresa quindi neanche a parlarne al momento, ma nonostante tutto c’e’ chi guarda con ottimismo al futuro: ”