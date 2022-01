Carabinieri del Nucleo Subacquei hanno collaborato a progetto di archeologia subacquea, il primo a livello mondiale, per non vedenti

Ai non vedenti nessuna meraviglia della natura deve essere preclusa. I Carabinieri del Nucleo Subacquei di Pescara hanno collaborato al 1° corso ArcheoPugliAbile, promosso dall’ASBI – Albatros progetto Paolo Pinto – Scuba Blind International, che è svolto a Taranto dal 19 al 23 gennaio.

L’esperimento, il primo nel suo genere a livello mondiale, si è posto l’obiettivo di fornire ai sub non vedenti le nozioni e le tecniche specifiche dell’archeologia subacquea, per poter svolgere immersioni su percorsi, aree e parchi archeologici sommersi con adeguata formazione tecnica e culturale.

L’Arma, che ha partecipato a questo progetto pilota anche con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari, ha fornito un fondamentale supporto logistico, di assistenza e sicurezza attraverso i mezzi nautici del Nucleo Subacquei di Pescara e un presidio sanitario grazie un infermiere specializzato in fisiopatologia subacquea.