Caltanissetta, vaccino Covid: genitori soddisfatti all’Hub Pediatrico di via Malta: “Dal personale efficienza e disponibilità”

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di due genitori che, nella giornata di domenica, hanno approfittato dell’Open Day per il vaccino anti Covid destinato ai bambini.

“Da giorni provavamo a prenotare le nostre figlie nel portale ma, dato l’elevato numero di richieste, risultavano disponibili solo le sedi di Canicattì ed Enna – ha esordito la coppia -. Quando abbiamo letto sul giornale che era possibile accedere senza prenotazione non abbiamo avuto alcun dubbio e abbiamo approfittato dell’opportunità”.

Un pensiero che hanno avuto molti genitori che si sono riversati nell’Hub Vaccinale di Via Malta creando, in alcune fasce orarie, un grande affollamento. Una sensazione amplificata dal fatto che – a differenza di quanto avviene all’Hub del Cefpas in cui gli utenti arrivano in autonomia – i bambini sono sempre accompagnati da almeno un genitore e questo, inevitabilmente, aumenta il numero di persone che si accalcano davanti le porte e nel piazzale esterno.

“Siamo arrivati intorno alle 10.30 e abbiamo chiesto di poter inserire i nomi delle nostre figlie. Il personale sanitario, con molta calma e cortesia, ci ha inserito nell’elenco anticipandoci, però, che non poteva assicurarci l’effettiva vaccinazione e che l’hub avrebbe potuto chiudere alle 12”.

Anche se “nell’incertezza” i due genitori hanno ritenuto opportuno attendere quell’ora e mezza per capire se avrebbero potuto ricevere la Vaccinazione Anti Covid per le loro figlie. Una scelta che alla fine si è rivelata proficua dato che dopo un’ora le minorenni sono state invitate ad accedere all’Hub e a ricevere la vaccinazione. “Una nostra amica aveva portato il figlio la mattina presto e aveva trovato già molti genitori in attesa del loro turno ma quando siamo arrivati noi erano già andati via, segno che tutta l’organizzazione era gestita in modo ottimale”.

Superate le porte di vetro, i genitori hanno raccontato che, nonostante il numero di utenti fosse elevato, tutto scorreva in modo funzionale e senza intoppi. Ogni genitore compilava i moduli che poi consegnava a un pediatra che li visionava e, alla fine, li indirizzava verso la sala delle vaccinazioni.

“Abbiamo perso più tempo a compilare i moduli e sfilare i cappotti che a vaccinare le nostre figlie. E così è stato quasi per tutti. Abbiamo visto anche qualche bambino arrivare spaventato dall’idea della puntura ma i medici hanno saputo rassicurarli e confortarli al meglio con un sorriso che è andato ben oltre la mascherina ed è entrato nel cuore dei bambini. Quando abbiamo finito, verso le 12,30 abbiamo visto il personale sanitario e tutti i medici restare a disposizione di altri utenti che continuavano a venire accogliendo tutti i piccoli con gentilezza e grande disponibilità”.

Foto: archivio